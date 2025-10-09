Tres casos de Dermatosi Nodular confirmats a Catalunya

La setmana passada es va detectar el primer cas d'una malaltia vírica que afecta exclusivament el bestiar boví. Té el nom de Dermatosi Nodular. Es tracta d'un virus originari de l'Àfrica subsahariana i aquest estiu s'han detectat 67 focus a França i 47 a Itàlia. A dia d’avui, ja hi ha tres casos confirmats a la comarca gironina. Fins ara s'ha hagut de sacrificar animals per intentar frenar l'expansió del virus. Els símptomes són febre molt alta, afectació dels òrgans interns i lesions visibles a la pell dels animals. La letalitat d'aquest virus és elevada, ja que en una explotació infectada poden arribar a morir entre el 30 i el 50% dels bovins. Tot i això, cal deixar clar que aquesta malaltia no suposa cap risc per a les persones, no es transmet als humans ni afecta el consum de carn o llet. Per parlar de tot plegat, avui a La Ciutat hem parlat amb el Josep Soler Cucurella, membre del Comité de Granges del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, i ens ha explicat primera de tot quina és la situació exacte respecte a aquest virus, i cóm afecta als animals.
També ens ha parlat de la vacuna, que en qüestió de poc temps es distribuirà i es començarà a fer servir, tot i que tardarà en fer efecte unes tres setmanes i això provocarà que puguin aparèixer més casos en els propers dies. A més, també hem volgut tranquilitzar a la gent, ja que aquest virus no es transmet als humans, afecta només als animals. El problema es que això causarà un efecte molt gran als treballadors, que han hagut de sacrificar alguns animals, i tindran moltes pérdues económiques.