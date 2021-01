La tercera onada arriba a les UCIs amb el personal al límit per l'esgotament

Tot i que els indicadors comencen a baixar lleugerament, en les darreres 24 hores s’han notificat més de 3.500 nous casos de covid i 280 morts,165 de les quals, són les que no s’havien introduït ahir per un error informàtic. El que més preocupa ara és la pressió assistencial a Catalunya, amb més de 3.000 pacients ingressats per covid i una ocupació de les UCIS que supera ja el 80% amb prop de 700 persones, una pressió que passa factura als professionals sanitaris

Metges i infermeres estan esgotats. Porten 10 mesos sense parar i no veuen encara la llum al final del túnel, és més, les onades es van repetint i fins i tot es solapen. De fet, han començat aquesta tercera onda amb pacients a la UCI, encara de la segona.

Si al principi de la pandèmia el que faltaven eren EPIS, ara reclamen més personal per fer front a una situació, que tot i no ser igual a la del mes d’abril, se li assembla força... i ara, a sobre, amb més cansament acumulat.

Gemma Via, infermera i intensivista de l’Hospital de Bellvitge, ha explicat a La Ciutat, quina és la situació que estan vivint que ha fet que, fins i tot, algun dels seus companys es plantegi deixar la professió.