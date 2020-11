El tancament de bars i restaurants agreuja la situació de vulnerabilitat de les persones sense llar

Les persones sense llar, amb aquesta nova onada de la covid19, han vist d’una banda com bars i restaurants han tancat, amb la qual cosa tenen més problemes a l’hora d’accedir a un lavabo a menjar calent, i de l’altre, com el toc de queda els deixa en una situació d’inseguretat a les nits.

Es calcula que a Catalunya hi ha 2.300 persones que viuen al carrer. El que més preocupa a les entitats que miren per aquest col·lectiu és que es repeteixin situacions com les viscudes en el primer estat d’alarma, quan es van registrar denúncies per part de la policia per incompliment de les restriccions i atacs violents que només durant el mes d’abril van acabar amb la vida de tres persones. De moment, però, sembla que les coses s’estan fent bé i que aquestes situacions no s’estan repetint.

En declaracions a La Ciutat, el director de la fundació Arrels, Ferran Busquets ha demanat a les administracions més coordinació per trobar una solució per a les persones sense llar. Per cert, que assegura que el fet del propi aïllament social que pateix aquest col·lectiu, fa que no s’hagin detectat gaires casos de coronavirus.