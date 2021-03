R.Alarcón: “Els taxistes que a dia d’avui treballin amb Uber s’exposen a un expedient sancionador”

El taxi torna estar en peu de guerra contra UBER. La plataforma ha tornat a Barcelona, després d’haver-ne marxat ara fa dos anys, però oferint un servei diferent, ja no de VTC. Ara, l’aplicació d’UBER se suma a la quinzena d’apps existents que fan servir els taxistes per treballar. La companyia assegura que ja col•labora amb 350 taxis.

L’associació professional Élite Taxi protesta perquè considera que la tornada d’Uber a Barcelona NO és legal i que la companyia ha tirat pel dret, tot i no tenir els permisos. L’Institut Metropolità del Taxi, l’organisme públic que gestiona el servei de taxi a l’àrea metropolitana, ha remarcat que UBER encara no té llicència per treballar. I recorda que per rebre l’autorització cal que ofereixin un preu tancat per carrera, que és coneguda com a tarifa 3. De moment, els taxistes que facin servir UBER per treballar circularan amb taxímetre.