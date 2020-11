Què tenen en comú Beethoven i els Simpson?

Si aquest diumenge celebràvem Santa Cecília, patrona de la música en Jordi Folck ha escollit un llibre sobre un dels genis indiscutibles de la música. "Beethoven, un músic en un mar de núvols” que ha escrit Ramon Gener.

Es tracta d’un Àlbum il·lustrat que apareix en el 250 aniversari del naixement de Beethoven, l'artista que va revolucionar la música per sempre. Ludwig van Beethoven és un dels compositors més grans de la història de la música. Però, què hi ha darrere l'artista? Aquest llibre és una biografia -i un homenatge- per redescobrir Beethoven en totes les seves facetes. A través de les pàgines il·lustrades per Fernando Vicente, descobrirem el geni i la persona.