Amb tots dos conversem per saber què demanen a la nova legislatura, quines polítiques s’haurien de prioritzar sobretot després d’un any on les persones grans han estat durament colpejades per la pandèmia.

A Catalunya, gairebé una cinquena part de la població té més de 65 anys i la població de més de 80 anys està creixent a un ritme molt més ràpid.

Des de FATEC avisen que cal protegir els drets de les persones grans.