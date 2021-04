Ousman Umar: “La cultura i el coneixement salva vides”

El nostre convidat d’avui, quan tenia 13 anys va marxar de la selva de Ghana cap al que ell anomena “El País dels Blancs”. 5 anys va durar el seu viatge, una adolescència durant la qual va enfrontar-se a perills importantíssims com creuar el desert, o el mar a bord d’una pastera, passar per un centre d’internament d’immigrants (al que ell es refereix com la presó)... per finalment arribar a Barcelona... o el que era per ell en aquells moments: una jungla de ciment i d’indiferència.

“Des del País dels Blancs”, el nou llibre de l’Ousman Umar, editat per Rosa dels Vents. La història de l’Ousman la vam conèixer arran del seu primer llibre, Viatge al País dels Blancs, on ens explicava el seu periple vital a la recerca d’una vida millor.