El nanosatèl·lit Enxeneta: Què és? On l’enviem? I per què?

Ahir es va posar en òrbita el primer nanosatèl·lit català, l’Enxaneta, un satèlit de petites dimensions que orbitarà la terra i que suposa el tret de sortida de les missions de l’Estratègia New Space de Catalunya, l’aposta del govern de la Generalitat per la nova economia de l’espai, com a sector d’oportunitats i futur.

Una primera pedra per aquesta nova economia de l’espai que cap a les dues del migdia d’ahir confirmava el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, mitjançant un twit on assegurava que ja s’havia aconseguit establir comunicació amb el nanosatèl·lit Enxaneta i, per tant, que aquesta primera missió havia estat exitosa.

El satèl·lit es va enlairar des del cosmòdrom del Kazakhstan finalment a les 7hores i 7 minuts del matí d’ahir dilluns, després que dissabte s’ajornés per raons tècniques.

Volem saber-ne més sobre aquest satèl·lit, l’Enxaneta, què és i què farà a partir d’ara, i per això hem contactat amb l’astrofísica Mariona Badenas.