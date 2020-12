LA CIUTAT, AMB MARC NAVARRO I MARÍA GÓMEZ

El Nadal dels que viuen a l’estranger: entre la renúncia i la resignació

Seran moltes les famílies que no es podran reunir com cada Nadal per vetllar, precisament, per la salut dels més propers. Especialment, la gent gran… Però també seran més complicades les trobades dels catalans que durant tot l’any viuen a fora i que, per aquestes dates, acostumaven a tornar per veure família i amics.