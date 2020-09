L’islam a les aules, de reivindicació històrica a realitat

El Departament d’Educació dona resposta a una demanda històrica de la comunitat musulmana, que fa anys que reclama que s’introdueixi l’islam a les escoles de la mateixa manera que s’imparteix la religió catòlica. A Catalunya, hi ha uns 80.000 alumnes musulmans que, a mesura que es desplegui el pla, s’hi podrien acollir. Tot i que és una mesura que ja funciona a altres comunitats, com Andalusia, Madrid, la Comunitat Valenciana, el País Basc, Balears o l’Aragó, a Catalunya ha aixecat polseguera: I això fa preguntar quin és el paper que ha de tenir la religió a l’escola. Hi ha de ser? S’ha d’apartar? O s’ha de reformular el contingut d’aquesta assignatura i limitar-nos a explicar la història de les religions?. En parlem amb Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Jaume Bofill i Mohamed El Ghaidouni, president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i responsable del programa d’ensenyament l’islam a les escoles.