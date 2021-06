L’impacte de la pandèmia farà perdre una generació de joves?

Hem parlat diverses vegades com els joves han viscut la pandèmia. Aquí, al programa, hem abordat l’impacte psicològic de la Covid entre els infants i adolescents i com s’han incrementat les temptatives de suïcidi. Però, el jovent també s’ha situat al centre del debat per les imatges d’aglomeracions i botellons massius sense cap mesura de seguretat, els caps de setmana a les platges i alguns barris de Barcelona, sobretot.

En parlem a La Ciutat amb Francesc Núñez, filòsof, sociòleg i professor de la UOC.