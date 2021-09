Lidón Gasull: “La decisió de vacunar o no als fills, ha de ser de les famílies”

L’organització en grups bombolla, la ventilació a les aules, o els moviments dels alumnes per evitar creuaments seguiran aplicant-se. Mentre que mantenir la d’istancia entre alumnes d’una mateixa bombolla, o prendre la temperatura abans d’entrar al centre s’eliminen entre altres. També les entrades esglaonades es mantindran, però no s’haurà de fer amb 10 minuts de separació entre cada grup. El que també canvia serà el confinament, ja que aquells adolescents amb la pauta completa que no donin positiu en cas de contacte no s’hauran d’aïllar.