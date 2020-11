Les víctimes dels atemptats del 17A dubten del judici que ha començat avui

Avui arrenca el judici a l’Audiència Nacional del doble atemptat de Barcelona i Cambrils. Al banc dels acusats s’hi asseuen només 3 persones. Cap d’elles, però, va participar de manera directa en els atacs. La resta, els que sí que hi van ser, són morts: en l’explosió del xalet d’Alcanar o abatuts per la policia.

Seran jutjats Saïd Ben Iazza, com a col·laborador; Driss Oukabir per, entre d’altres, pertinença a organització terrorista; i Mohammed Houli, l’únic supervivent en l’explosió d’Alcanar, també acusat de pertànyer a una organització terrorista. L’atac va deixar més de 150 ferits i 16 morts; un dels quals, el Xavi Martínez, el petit de tres anys que passejava per la Rambla aquell 17 d’agost amb la seva família. El Javier, el seu pare, ha estat una de les veus que més hem escoltat d’aleshores ençà reclamant una investigació en profunditat d’aquells atemptats, no només en la plana jurídica sinó també política, i aclarir quin vincle hi havia entre l’imam de Ripoll, el suposat cervell dels atacs, i el CNI, el cos d’intel·ligència espanyol amb qui havia mantingut algun contacte.