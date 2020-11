Les claus per entendre com es comunica la cursa per la vacuna de la covid19

La Guerra Freda va propiciar la carrera espacial: dues potències, conegudes per a tothom, Estats Units i la Unió Soviètica es disputaven l’exploració de l’espai exterior. Arribar primer a la lluna era l’objectiu primordial. I aquesta cursa, que també va ser propagandística, va generar recels, incredulitat i teories negacionistes sobre si es va trepitjar de veritat la lluna. Eren altres temps, però els paral·lelismes amb l'actualitat hi son. La pandèmia ens ha portat una altra cursa: la de la vacuna contra la covid. Amb unes efectes a dia d’avui que recorden els de la Guerra Freda. Un autèntic exercici propagandístic: en menys d’un mes, Pfizer, Moderna, Aztrazeneca son noms –fins ara desconeguts per al gran públic-- que han passat a formar part del nostre dia a dia; i la vacuna a contrarellotge ha alimentat, i molt, les tesis consipiratives.

Amb el doctor en comunicació Lluís Pastor, analitzem quin paper estem jugant els mitjans de comunicació en el relat d’aquesta cursa per la vacuna.