Cada dia es malbaraten més de 4 milions de tones de menjar al món

La Ciutat El 18 de juny és el Dia de la Gastronomia Sostenible, i en motiu d’aquesta celebració, a La Ciutat amb Mònica Günther hem parlat de la iniciativa “Chefs contra el desperdicio” impulsada per l’app Too Good To Go i per 10 xefs de renom que han donat consells contra el malbaratament d’aliments.destacat 1

La Ciutat destacat 1Cada any es llencen a la brossa més de 1.600 milions de tones de menjar en tot el món, és a dir, gairebé 4 milions i mig de tones de menjar al dia, i això ocasiona un greu perjudici pel nostre planeta: es malbaraten recursos naturals, energia i s’emeten gasos d’efecte hivernacle de forma innecessària. Per exemple, segons els experts, el malbaratament d’aliments suposa el desaprofitament de fins el 21% de l’aigua dolça al món, i l’emissió de fins al 10% dels gasos globals d’efecte hivernacle.

Unes xifres que conviden a la reflexió, per això demà es celebra el Dia de la Gastronomia Sostenible, i s’han organitzat diferents iniciatives per donar visibilitat a l’alarmant situació del malbaratament alimentari al món.

Una d’aquestes iniciatives porta com a títol “Chefs contra el desperdicio” impulsada per Too Good To Go i amb el recolzament de 10 xefs de renom com Edaurd Xatruch, xef del restaurant Disfrutar.

Per Xatruch, la clau per evitar el malbaratament alimentari als domicilis és la planificació prèvia: “revisar bé el que tenim al rebost i a la nevera, planificar els menús de tota la setmana i anar a comprar amb la llista prèvia de tot allò que necessitem”.