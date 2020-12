Júlia Vergara-Alert, sobre la vacunació: “Som davant del repte sanitari més important dels últims 100 anys”

És la primera vacuna contra la covid19 autoritzada a la Unió Europea. Les institucions europees asseguren que compleix els estàndards de seguretat. El regulador europeu a les vacunes n’ha donat el vistiplau de manera provisional perquè hi ha menys informació del que és habitual. Segons l’Agència Europea de Medicaments, es validar la vacuna d’aquesta manera accelerada pel context de pandèmia i perquè sí que s’ha comprovat que els beneficis siguin més grans que els riscos potencials.

Amb tot, encara trigarem mesos a tenir una immunitat suficient com per poder deixar de banda les mesures de seguretat. La immunitat de grup s’assoleix quan entre el 60 i el 70% de la població està vacunada. Així doncs, les primeres dosis, tot i ser importants, no afectaran directament la població general.

N’hem parlat amb la Júlia Vergara-Alert, és investigadora i colider del grup de recerca en coronavirus de l’Irta-CReSA.