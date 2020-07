Gemma Tarafa reclama a la Generalitat més informació sobre el sistema de rastreig dels positius en covid19

La regidora de Salut de l’Ajuntament de Barcelona recorda que el que és realment important per tal de no tornar a xifres del mes de març és fer un bon seguiment dels contactes d’aquelles persones que donin positiu en els test PCR.

A la capital catalana les xifres de nous positius es mantenen estables com a principis del mes de juny amb uns 20-25 casos diaris...151 registrats la setmana passada. Ho ha explicat al programa La Ciutat, la regidora de salut, Gemma Tarafa. Pel que fa a l’ús obligatori de les mascaretes, ha volgut deixar clar que és una decisió que ha pres unilateralment la Generalitat, tot i que durant aquests mesos, el govern i el consistori han treballat plegats per controlar la situació. Així doncs, creu Tarafa que independentment de demanar coresponsabilitat a la ciutadania amb l’ús de mascaretes, ara, el més important és fer un bon rastreig dels contactes. En aquest sentit, Tarafa demana més informació a la Generalitat sobre aquesta unitat específica de professionals de diferents disciplines i institucions per fer un seguiment de la covid-19 a Catalunya.