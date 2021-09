Garcia-Albiol: “Confiem en arribar a un acord amb Adif sobre la instal·lació de les plaques anti-soroll”

Diversos ajuntaments s’han posicionat en contra del projecte per a reduir el soroll del pas dels trens pel litoral català. La proposta que s’ha fet des d’Adif passa per instal·lar grans pantalles opaques al costat de les vies.

La proposta no acaba de convèncer a la majoria dels 36 municipis afectats. I és que segons els ajuntaments, tot i que la proposta millora la contaminació acústica, té un impacte visual molt important. Un dels ajuntaments que s’hi ha posicionat en contra és el de Badalona, que precisament avui han celebrat un ple extraordinari per aprovar una moció de suport a les al·legacions presentades per l’Ajuntament contra la col·locació de pantalles acústiques a la Rambla Santa Madrona de Badalona.

Des del consistori confien arribar a un acord amb Adif, i asseguren que les queixes no són cap lluita política.