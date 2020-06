LA CIUTAT, AMB MARC NAVARRO

Tot i que fa mig any que conviu amb nosaltres, el cert és que el coronavirus segueix sent molt nou i cada setmana que passa resolem incògnites, però ens en sorgeixen de noves. Per posar-hi una mica de llum, hem convidat el Salvador Macip, metge, genetista i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.