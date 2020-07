Els veïns de Ciutat Vella reclamen a l’Ajuntament solucions urgents després de la pandèmia

Avui ens fixem en el districte de Ciutat Vella de Barcelona, un indret on el Covid19 ha accentuat una situació preocupant. La pandèmia ha aguditzat els problemes de pobresa estructural dels diferents barris que conformen aquest districte i, per això, els veïns i diferents entitats s’han unit en una nova plataforma que reclama actuacions urgents a l’Ajuntament.

Es tracta de la plataforma #Emergència a Ciutat Vella, que es va crear fa gairebé un mes per tal de buscar solucions davant l’emergència social que pateixen els barris del districte. Segons la plataforma, la pandèmia ha eixamplat la pobresa existent al barri pel que ja no només hi ha més gent més vulnerable sinó que també estan en risc famílies que han quedat sense feina i que no poden garantir-se un plat a taula cada dia o un habitatge digne. Recordem que Ciutat Vella és el districte de Barcelona que té més gent dormint al carrer, gairebé 1 de cada 4 persones sensellar de la ciutat es troben a aquesta zona de la ciutat.