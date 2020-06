Canviarà aquesta pandèmia la cultura cinematogràfica? Com es rodaran les pel·lícules en els propers mesos? Es podran rodar escenes romàntiques entre actors si s’han de garantir les mesures de seguretat? I les escenes multitudinàries... s’hauran de fer totes per ordinador perquè no es podran reunir extres? Hem respost a aquestes preguntes amb Toni Higueruelo, CEO de la productora Rollyhoo, al programa La Ciutat.

El sector de l’audiovisual ha estat un dels més afectats per la pandèmia. Les sales de cinema van tancar, en vam parlar ahir, i les produccions de pel·lícules es van paralitzar. A més, han caigut les inversions i s’han cancel·lat estrenes de pel·lícules importants a tot el món. El mes passat, el govern va permetre començar amb els rodatges, però només s’hi han posat algunes sèries i programes de televisió. Pels rodatges amb més de 10 persones, encara no s’ha redactat una guia de mesures de seguretat per preservar la salut dels treballadors. No obstant, aquesta crisi també porta coses bones al sector.

De fet, per exemple, una d’aquestes coses positives és que ha augmentat el consum de productes de cinema i sèries nacionals i això obre nous horitzons al sector. Malgrat sembli mentida, també han pujat el consum de temàtiques relacionades amb pandèmies, contagis, virus i inclús zombies, però també les comèdies, perquè el públic busquem riure i destensar-nos després d’aquests mesos de confinament. Però, com serà el futur del sector? Canviarà la manera de rodar pel·lícules?