Els micropobles demanen un tracte diferenciat dels grans nuclis urbans pel que fa el confinament

Fins el proper 24 de gener, com a mínim, continuen vigents les mesures de prevenció per fer front a la covid, unes mesures que des de l’inici de la pandèmia afecten tota la població però especialment als micropobles, aquells de menys de 500 habitants i que consideren que pateixen greuge comparatiu respecte dels grans nuclis urbans.

Molts d’aquests pobles no tenen serveis essencials com una farmàcia o una caixer automàtic i per això han de sortit a d’altres poblacions. En aquest cas, la Generalitat els ha permès, finalment, poder desplaçar-se, però sempre troben que han de donar explicacions en cas que els mossos d’esquadra els aturin.

Pitjor ho tenen, encara, els bars i restaurants dels pobles, que encara sense poder sortir i sense cap cas de covid, han de mantenir el mateix horari que els locals de les grans ciutats.