Els metges avisen: o les administracions els milloren les condicions laborals o faran vaga

El secretari general del sindicat de Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, en declaracions a La Ciutat amb Mònica Günther ha explicat la sensació d’afartament que es respira entre el personal sanitari després de la crisi del Covid19. El sindicat alerta que, si les administracions no milloren les condicions laborals del personal sanitari, hi hauran vagues al sector.

El passat 25 de febrer, el departament de salut confirmava el primer cas de coronavirus a Catalunya. Era una dona que havia viatjat a Milà uns dies abans. A partir d'aquell dia, el degoteig de persones contagiades va anar en augment el que va provocar el confinament a mitjans de març. I des d'aquell 25 de febrer, els sanitaris han estat treballant i de valent per intentar aturar una pandèmia sense precedents. Ara alerten que si les condicions no milloren, hi haurà una rebel·lió de les bates blanques.

Les notícies que han arribat des dels hospitals han estat la mancança d'equips de protecció, el col·lapse de les UCIs, el cansament i les jornades maratonianes, reorganitzacions dins els diferents departaments i un desgast físic i emocional. En el que portem de pandèmia, més de 10mil metges s'han contagiat, han estat aïllats de les seves famílies i tot per intentar salvar vides però, a quin preu? Els aplaudiments a les vuit del vespre eren una mostra de suport però, en cap cas, suficient. I ara, els professionals de la salut demanen que es millorin les condicions.