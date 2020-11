Els escaperooms en risc de desaparèixer de Barcelona

Els escape rooms són una activitat que està molt de moda al nostre país, n’hem parlat alguna vegada al programa, el nombre de sales d’aquest tipus de jocs en viu ha crescut en els darrers anys de manera exponencial. Doncs bé, avui volem saber com està vivint aquest sector les restriccions per la pandèmia.

Actualment el 80 per cent dels escape rooms de Barcelona estan tancats, i 3 de cada 5 ho està de forma definitiva. Aquestes xifres fan que el sector estigui en situació d’emergència, ja que asseguren que si no es prenen mesures imminents per ajudar els propietaris d’aquests establiments, d’aquí un mes no quedarà cap escape room amb les portes obertes a Barcelona. A tot això, se li suma una situació força insòlita: el govern no ha regulat si els roomescapes han de tancar o no amb les restriccions covid, així que cada establiment ha hagut de fer la consulta a l’administració de forma particular. Doncs bé, a dia d’avui hi ha establiments que se’ls ha obligat a tancar, i d’altres que tot i fer exactament la mateixa activitat, han rebut el vist-i-plau per obrir. En parlem amb Jordi Cervera, ell és soci fundador dels roomescapes MissionLeak.