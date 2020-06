El Zoo de Barcelona reobre després del confinament

No sabem si hi haurà un baby boom a la societat però al zoo, aquest confinament ha portat molt bones notícies. No només pels animals, també per a la vegetació que ha crescut gràcies als índexs baixos de contaminació. Aquest cap de setmana ha recuperat també les visites, reduïdes i amb estrictes mesures de seguretat però mica en mica, recuperant certa normalitat. N’ha parlat a La Ciutat el director del Zoo de Barcelona, Sito Alarcón.