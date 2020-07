El Palau celebrarà el 16 de desembre el naixement de Beethoven

Aquest 2020, a banda de ser l’any que recordarem per la pandèmia, és l’any Beethoven en que es commemora el 250è aniversari del seu naixement.

El Palau de la Música li retrà homenatge el mateix dia en que es commemora l’efemèride amb un concert de la pianista Valentina Lisista on s’interpretaran quatre de les sonates més conegudes del genial artista: la Pastoral, l’Apassionata, la Tempesta i Waldstein. Ho ha explicat el director del Palau de la Música, Joan Oller, en una entrevista a La Ciutat amb Mònica Günther.

Oller també ha aprofitat per recordar que el Palau està prenent mesures molt exhaustives per tal que accedir al recinte per veure espectacles es pugui fer amb total garantia de seguretat davant la pandèmia.

Pel que fa els mesos de confinament, Oller ha assegurat que “han estat terribles” perquè es va haver d’aturar per complet l’activitat del Palau, però també ha afegit que “no és moment de llepar-se les ferides sinó de lluitar per tirar endavant i per oferir al públic la cultura que ens és tan necessària en aquests temps”.