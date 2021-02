Dr.Almirante: “La covid ens ha ensenyat que les pandèmies existeixen”

Tal dia com avui ara fa un any es detectava el primer cas de covid-19 a Catalunya. Era el cas de l’Eleonora, que quan faltaven dues setmanes per que ens quedéssim tots confiats a casa va ingressar a la UCI de l’Hospital Clínic de Barcelona. Era l’inici d’un llarg periple en el que els professionals sanitaris van haver de fer front a una malaltia que desconeixien... de fet, a dia d’avui, consideren que les coses es podrien haver fet de forma diferent.

12 mesos després d’aquell primer cas, el doctor Benito Almirante, cap de Malalties infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebrón ha passat pels micròfons de la Ciutat per analitzar aquest any. Assegura que s’han après moltes coses d’aquesta pandèmia, la primera: no oblidar que es pot tornar a repetir i que s’ha d’actuar des del primer moment.

En aquest sentit, assegura el doctor Almirante que de cara a una possible nova pandèmia, des del punt de vista sanitari i científic estem preparats, però que també ho hauria d’estar l’administració.

També reconeix que el desconeixement de la malaltia va fer que es cometessin errors, com ara equiparar-la amb la grip del 2009 i aplicar els mateixos protocols a l’inici, quan les dues malalties són tant diferents. Un altre error, segons el doctor Almirante, va ser no donar tota la informació científica entre països o no aplicar abans el confinament total, amb el que s’haguessin estalviat milers de contagis.