La comunicació del nou govern de Pere Aragonès a examen, per Lluís Pastor

El nou govern de la Generalitat encapçalat per Pere Aragonès ha començat ja a caminar i, per tant, a comunicar. Avui, a l’espai Nova Normalitat que el professor Lluís Pastor fa quinzenalment a La Ciutat analitzem com és la comunicació del nou executiu.

Què n’hem d’esperar d’aquest nou executiu a partir del que han comunicat fins ara i, sobretot, de com ho han comunicat? Quin paper hi jugarà la nova portaveu del govern Patrícia Plaja a qui ahir vam veure estrenar-se en la roda de premsa posterior al consell executiu?

Analitzem aquestes i d’altres qüestions avui a La Ciutat.