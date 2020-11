Com es poden celebrar unes eleccions catalanes en època de pandèmia?

Les eleccions al Parlament, previstes pel 14 de febrer, seran insòlites. Són les primeres després del 155, les primeres en la democràcia contemporània sense president després de la inhabilitació de Quim Torra i les primeres en pandèmia. Fa mesos que el Govern hi treballa: s’ha de garantir el dret a vot sense posar en risc la salut pública de les persones. Una de les apostes és fomentar el vot per correu, però hi ha dubtes encara per com votaran aquelles persones que estiguin confinades i no puguin sortir de casa per votar el dia de les eleccions.