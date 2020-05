Quan es cobraran els ERTO pendents?

La Ciutat

Dos mesos i mig després de l’inici de l’estat d’alarma, encara hi ha prop de 80.000 persones sota el paraigües d’un ERTO que encara no han cobrat cap prestació. Les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal, el SEPE, admeten que estan desbordades; mentre que les gestories reconeixen errors en la introducció de dades per l’allau de sol·licituds i això farà que encara es trigui mesos a cobrar.