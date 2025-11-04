La Ciutat marxa a Vilanova i la Geltrú!

Avui a La Ciutat hem sortit de l’estudi per gaudir de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú que tindrà lloc els propers dies 7, 8 i 9... i aprofitant que un dels temes centrals de la Fira d'enguany és el ferrocarril, hem anat al Museu del Ferrocarril de Catalunya ubicat a Vilanova i la Geltrú, un espai més que adient per parlar de tot el que ens espera en aquesta Fira de novembre... una cita imprescindible per veure i viure aquesta ciutat. És per això que hem parlat primer de tot amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, el Juan Luis Ruiz, qui ens ha parlat d'aquesta edició número 34 de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, i de la importància que té per la ciutat. En aquesta fira, ens ha explicat que un dels temes principals serà el ferrocarril i la importància que ha tingut històricament a Vilanova i la Geltrú, tot i que també l'ha volgut reivindicar com a motor del futur econòmic del territori. Ha acabat la seva intervenció parlant del club de futbol, que ja està a Tercera RFEF, i del Marc Soler, que és tot un referent.
Després ha passat pel programa l'Anna Ribera, regidora de promoció de Vilanova i la Geltrú, qui ens ha donat una altra visió sobre la Fira que comença a celebrar-se el proper dia 7 de novembre, i a més ens ha parlat de nous espais i propostes en aquesta 34ena edició.
Hem acabat fent un tour pel Museu del Ferrocarril amb la directora del museu, la Maite Castillo, qui ens ha donat una vista completa sobre el museu i ens ha ensenyat tot els seus secrets. I la cirereta del programa l'hem possat parlant amb la Marisa Zaragoza, Directora de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú; i amb el LLuis Monjo, profesor i coordinador del grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris de UPC VILANOVA, qui ens ha parlat precisament d'aquest grau que es únic a l'estat!