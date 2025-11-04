VILANOVA I LA GELTRÚ

La Ciutat marxa a Vilanova i la Geltrú!

Avui La Ciutat ha marxat fins a Vilanova i la Geltrú per fer una programa especial des del Museu del Ferrocarril.

ondacero.es

Vilanova i la Geltrú |

Avui a La Ciutat hem sortit de l’estudi per gaudir de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú que tindrà lloc els propers dies 7, 8 i 9... i aprofitant que un dels temes centrals de la Fira d'enguany és el ferrocarril, hem anat al Museu del Ferrocarril de Catalunya ubicat a Vilanova i la Geltrú, un espai més que adient per parlar de tot el que ens espera en aquesta Fira de novembre... una cita imprescindible per veure i viure aquesta ciutat. És per això que hem parlat primer de tot amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, el Juan Luis Ruiz, qui ens ha parlat d'aquesta edició número 34 de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, i de la importància que té per la ciutat. En aquesta fira, ens ha explicat que un dels temes principals serà el ferrocarril i la importància que ha tingut històricament a Vilanova i la Geltrú, tot i que també l'ha volgut reivindicar com a motor del futur econòmic del territori. Ha acabat la seva intervenció parlant del club de futbol, que ja està a Tercera RFEF, i del Marc Soler, que és tot un referent.

Després ha passat pel programa l'Anna Ribera, regidora de promoció de Vilanova i la Geltrú, qui ens ha donat una altra visió sobre la Fira que comença a celebrar-se el proper dia 7 de novembre, i a més ens ha parlat de nous espais i propostes en aquesta 34ena edició.

MUSEU DEL FERROCARRIL
MUSEU DEL FERROCARRIL | ONDA CERO

Hem acabat fent un tour pel Museu del Ferrocarril amb la directora del museu, la Maite Castillo, qui ens ha donat una vista completa sobre el museu i ens ha ensenyat tot els seus secrets. I la cirereta del programa l'hem possat parlant amb la Marisa Zaragoza, Directora de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú; i amb el LLuis Monjo, profesor i coordinador del grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris de UPC VILANOVA, qui ens ha parlat precisament d'aquest grau que es únic a l'estat!

