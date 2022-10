La Ciutat 21/10/2022

Al programa d'aquest divendres parlem amb la Creu Roja sobre la campanya per a recaptar joguines pels infants desfavorits. Parlem amb la portaveu del PSC a l’ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, però no parlarem amb ella ni dels pressupostos municipals, ni de les properes eleccions, sinó de la malaltia que fa poc li van diagnosticar: la síndrome de Meige. Seguim amb la cadena de restaurants, i avui anem fins a Granollers. I també parlem de Poliamor. Anem fins al teatre Aquitània per parlar del musical 'El Poliamor és així... de complicat'. I també parlem de banderes, concretament de la iniciativa de l'Aleix Pérez, que vol crear una bandera per cada barri de la ciutat de Barcelona. I en Lluís Soler ens porta les seves ressenyes i ens porta on no hem d'anar.