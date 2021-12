La Ciutat 10/12/2021

Avui hem començat el programa parlant el Víctor García, President de l’Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya. Amb ells hem radiografiat la situació d’aquests espais, que es troben en reconstrucció i ens ha explicat que n’esperen d’aquesta temporada nadalenca.

De manera especial, hem acabat la primera mitja hora descobrint un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casinos, qui ens ha dirigit fins al Parc de la Ciutadella.

Hem arrencat la segona hora... Cantant! Encara no us heu animat a enviar els vostres temes al Lluis Soler? Doncs avui hem presentat una nova artista.

Ja sabeu que La Ciutat et promociona... així que si encara no ho heu fet, ensenyeu-nos el vostre talent a laciutat@ondacero.es

Tot seguit, la música seguia sent la protagonista de La Ciutat, ja que també amb ell hem presentat 4 noves nadales... Totes elles possibles guanyadores de la panera que regala la xarcuteria ‘La Muntanya’.

Un divendres més hem parlat de moda amb la Fabiana Finneto. Avui, de moda italiana... què els hi hauríem de copiar als modistes italians?

I la recta final de la setmana sempre és per l’Edu Pasqual i La radio que et mereixes. Quines pífies ens ha portat avui l’Edu? Per cert, avui també hem parlat d’una carta molt especial al Pare Noel.