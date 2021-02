“Canto jo i la muntanya balla” i “La gente no existe”, les propostes culturals de Jordi Folck

En paraules de Jordi Folck, les dues propostes culturals d’avui són un 10 sobre 11. Unes propostes que ens porten, en primer lloc al teatre i després a la literatura.

L’obra de teare que ens recomana Jordi Folck porta com a títol “Canto Jo i la Muntanya Balla”, una obra dirigida per Guillem Albà i Joan Arquè i basada en el llibre homònim d’Irene Solà. Es tracta del salt als escenaris d’una de les novel·les més venudes en català dels darrers dos anys, i es podrà veure fins el 31 de març al Teatre Biblioteca de Catalunya.

La segona proposta és un llibre de relats escrit per Laura Ferrero que porta com a títol “La gente no existe”, editat per Alfaguara. Es tracta d’un recull de relats sobre l’amor i el desamor escrits per una jove escriptora barcelonina amb personatges molt reals i que ens presenta la vida tal com és, sense floritures.