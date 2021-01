LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

Badia: “No hi ha cap excusa que justifiqui els talls de llum a Barcelona”

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, s’ha mostrat confiat que els talls de llum a la ciutat es resoldran, després de les diverses trobades amb Endesa. Amb tot, demana no buscar excuses, com les connexions irregulars, per justificar les interrupcions en el subministrament elèctric.