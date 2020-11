El BACC reclama un carril bici a la Ronda Universitat

Durant la darrera setmana al web d’Onda Cero Catalunya us hem plantejat una enquesta sobre la mobilitat a la ciutat. En concret us preguntàvem si calen més carrils bici a Barcelona.

I el resultat ha estat molt renyit durant tota la setmana. Partidaris i detractors dels carrils bici a la ciutat han votat pràcticament per igual a l’enquesta d’ondacero.es/catalunya. Avui, amb les votacions ja tancades podem donar el resultat final que ha estat, com diem, pràcticament meitat i meitat: un 51% dels oients opina que SÍ calen més carrils bici a Barcelona, enfront el 49% que opina que no. Empat tècnic, que es diu.

La pregunta que us fèiem a l’enquesta té l’arrel en el debat que s’ha obert recentment respecte el carril bici que s’ha instal·lat al carrer Aragó de Barcelona. D’aquesta qüestió i de l’encaix de la bicicleta a la ciutat en parlem amb el BACC, és el Bicicleta Club de Catalunya.

Adrià Arenas, membre d’aquesta entitat.