Un any sense poder obrir per la pandèmia, la crua realitat dels locals d’oci nocturn a Barcelona

Aquesta setmana farà un any que va esclatar la pandèmia a casa nostra i que, amb el decret d’estat d’alarma, es van tancar tots aquells negocis que no eren considerats essencials. Un tancament que en un inici havia de ser per quinze dies però que, en alguns casos, encara a dia d’avui no ha acabat.

Avui coneixem el cas del Miguel Ríos, ell és el propietari dels coneguts locals de karaoke de Barcelona “A Viva Voz”. Els seus locals van haver de tancar amb el primer confinament i a dia d’avui, un any després, segueixen sense aixecar la persiana.

Ens acompanya també Fernando Martínez, secretari general de FECALON, la federació catalana de locals d’oci nocturn.