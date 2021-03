El violí de 'Lo que el viento se llevó’, robat i recuperat a Barcelona

Avui expliquem una història amb final feliç: és la història d’en Corrado Bolsi i el seu violí.

En Corrado és el director de l’Orquestra de Cambra de Granollers, i divendres passat viatjava a un tren de rodalies quan algú li va robar les seves pertenences... en concret, un estoig amb el seu violí. Un violí molt antic, valorat en 200mil euros, però amb una història molt especial. Es tracta d’un instrument construit l’any 1829 i que va pertànyer a Louis Kaufman, un dels músics més importants de l’època daurada de Holliwood. Per tant és un violí que l’hem escoltat en grans clàssics del cinema, com “Lo que el viento se llevó”. Poc sabia el lladre que va robar el violí d’en Corrado que el que tenia a les seves mans era un instrument mundialment famós, escoltat també en d’altres pel·lícules famoses com “Casablanca”, i que a més va ser el primer violí en interpretar les “Quatre Estacions” de Vivaldi als Estats Units.

Però dèiem que aquesta història té un final feliç... i sí, efectivament, el dilluns a la nit en Corrado va rebre una trucada de la Guàrdia Urbana on l’informaven de l’esperada notícia: havien recuperat el seu violí.

El dia següent, el Corrado Bolsi va agrair la tasca dels policies de la millor manera, fent sonar el violí a la mateixa comissaria.