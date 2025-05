Ciutat Solidaria: Rezero

La fundació Rezero lluita per una societat que valori els recursos que proveeixen els sistemes naturals i integra tots els materials en procesos cíclics, sense materies tòxiques, ni productes que quedin sense us. Lluita, per tant, per una societat conscient del que obté de la naturalessa i que respecti al seu entorn i a les persones.

Per això, a La Ciutat hem parlat amb la Rosa García, presidenta de Rezero, qui ens ha explicat la història de l'associació, els seus objectius, i la situació que es viu en la societat actual respecte als residus contaminants.