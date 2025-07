Ciutat Solidaria: El Mon de Prop

El Mon de Prop neix l’any 2014 amb l’objectiu de tenir un món amb una consciencia social inclusiva que valori les persones per les seves aptituts i actituts, deixant de costat els prejudicis fixats socialment. Promouen d’aquesta forma activitats per sensibilitzar a la societat davant la diversitat visual. Per parlar d'aquesta associació ha vingut a La Ciutat la Olga Martínez, directora i cofundadora de l’Associació El Mon de Prop, i ens ha explicat que "l'associació neix perquè quan caus en el món de la ceguesa tens moltes mancances socials".

"Respecte a la diversitat visual, socialment costa entendre que abans d'arribar a la ceguesa pot tenir dificultats per veure i baixa visió. Doncs això és precisament la diversitat visual", explica la Olga. "Hi ha molta gent que no sap actuar davant una persona que no hi veu o veu menys, per això fa falta formació", diu. "Hauríem de parar-nos a entendre que li passa a l'altra persona per això empatitzar, això és fonamental per qualsevol aspecte de la nostra vida per saber que és el que necessita", conclou.