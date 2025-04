Ciutat Solidaria: Istea

L'associació Istea és una entitat nascuda a Castelldefels fa 13 anys que dona suport a joves que pateixen TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) i també a les seves famílies. Ho fa a través de diversos projectes en els que utilitza l'esport (tenis taula, pàdel), la natura (excursions), els animals (equinoteràpia i canoteràpia), o la música, amb activitats que ajuden a aquestes persones a tractar aquest trastorn.

També organitza diverses activitats, com per exemple una cursa que celebra cada any i que ja va per la seva onzena edició, i taules rodones, la que per exemple celebra demà en motiu del Dia Mundial de Conscienciació de l'Autisme. A banda dels seus projectes per ajudar joves amb TEA també forma personal docent i famílies per facilitar el tractament cap a les persones amb el trastorn. A 'La Ciutat' hem conegut de més a prop Istea de la mà de la seva presidenta Mar Alegret.