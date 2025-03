Ciutat Solidaria: ImpactaT

L'associació ImpactaT va néixer el 2006 amb una intenció molt clara: Utilitzar el teatre per cohesionar la societat i facilitar la resolució de conflictes. A través dels seus nombrosos projectes i mitjançant actuacions teatrals ajuden diversos col·lectius a resoldre els seus conflictes i també n'acosten d'altres en un principi antagònics, com per exemple la gent gran i els joves.

A 'La Ciutat' hem conegut d'aprop ImpactaT de la mà de la seva cofundadora, l'actriu Anna Caubet, que ens ha acostat el Teatre Social i el Teatre de l'Oprimit, les disciplines que utilitzen la interpretació com a vehicle social. Ens ha parlat del programa més longeu i sòlid amb el que compten, 'Actuem!', on a través de les obres de teatre ajuden els joves de 12 a 20 anys a resoldre els seus conflictes. També hem parlat de la capacitat del teatre com a eina transformadora tant en l'àmbit social com en l'àmbit personal.