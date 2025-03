Ciutat Solidaria: GAMAR

L'associació GAMAR (Grup d'Ajuda Mútua per Alcohòlics Rehabilitats) es dedica des de fa uns anys a reinserir sociolaboralment persones que han patit problemes d'addicció a l'alcohol i d'altres drogues. Aquesta associació té una seu ben original: Una guingueta situada al Parc de la Barceloneta, a prop de l'Hospital del Mar, on no hi serveixen alcohol. De fet és l'única guingueta que no serveix begudes amb graduació a Barcelona. A més, a la guingueta, que porta el nom d' 'Espai sense alcohol', hi treballen tant persones que formen part de l'associació com d'altres que son en procés de reinserció.

Per conèixer més d'aprop GAMAR hem comptat a l'estudi amb el responsable de la guingueta i dels projectes d'inserció, Alexander Zapata, que ens ha explicat el funcionament i el dia a dia de la guingueta i amb qui hem parlat de la normalització de l'alcohol que hi ha avui dia i també d'anècdotes que han viscut amb persones que acudeixen en busca d'una beguda alcohòlica.