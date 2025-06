Ciutat Solidaria: Fundació Ricardo Fisas - Natura Bissé

La Fundació Ricardo Fisas - Natura Bissé contribueix al benestar d’aquelles persones que viuen situacions de vulnerabilitat. Tenen dues iniciatives principals: Project Difference, amb el que formen a professors per a ajudar a nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge; i el Programa d’Estetica Oncològica, que aquest any compleix 15 anys i 15.000 tractaments. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Meritxell Solé, Responsable del Programa d'Estètica Oncològica de la Fundació Ricardo Fisas - Natura Bissé, i ens ha explicat que "la fundació va nèixer a mans del Ricardo Fisas i la seva dona la Glòria, i amb el nom de Natura Bissé, però els fills li han donat el nom del seu creador".

"Tenim dos programas principals: el Project Difference, orientat a les escoltes, i el programa d'Estètica Oncològica, que va més orientat a tractar les persones amb aquesta malaltia", explica. "Aquest programa compleix 15 anys i 15.000 tractament, i tot comença fent una especialització en estètica oncològica amb professionals de l'estètica. El voluntariat per això és molt important també", diu. "Amb Project Difference atenem a les necessitats que tenen els nens i nens amb dificultats d'aprenentatge, i és molt important", conclou.