Ciutat Solidaria: Fundació Quiero Trabajo

La Fundació Quiero Trabajo treballa amb l’objectiu d’acompanyar a persones, especialment dones, i potenciar les seves aptituts i actituts, dotant-les d’eines per afrontar amb èxit el procés de selecció i les entrevistes de feina a les que es poden enfrontar. Ho fan a través de formacions que poden ser individuals, o amb grups.
A 'La Ciutat' hem conegut de ben a prop la Fundació Quiero Trabajo de la mà de la seva directora general, Vanessa López, i la seva directora de la oficina de Barcelona, Cèlia Dotú. A banda d'explicar-nos el funcionament de l'entitat ens han parlat de les dificultats que afronten els candidats i candidates a un lloc de feina quan s'enfronten a una entrevista.