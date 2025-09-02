CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: Fundació Quiero Trabajo

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Catalunya |

La Fundació Quiero Trabajo treballa amb l’objectiu d’acompanyar a persones, especialment dones, i potenciar les seves aptituts i actituts, dotant-les d’eines per afrontar amb èxit el procés de selecció i les entrevistes de feina a les que es poden enfrontar. Ho fan a través de formacions que poden ser individuals, o amb grups.

A 'La Ciutat' hem conegut de ben a prop la Fundació Quiero Trabajo de la mà de la seva directora general, Vanessa López, i la seva directora de la oficina de Barcelona, Cèlia Dotú. A banda d'explicar-nos el funcionament de l'entitat ens han parlat de les dificultats que afronten els candidats i candidates a un lloc de feina quan s'enfronten a una entrevista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer