Ciutat Solidaria: Fundació Prodis

La feina de la Fundació Prodis està orientada a l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental, paràlisi cerebral o persones amb trastorn de l’espectre autista. Des de l’entitat volen millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i això també passa per potenciar al màxim les seves capacitats, afavorint que gaudeixin d’una òptima salut, tant física com mental i social. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Maise Ballcells, adjunta gerencia de la Fundació Prodis, i ens ha explicat que "Prodis va nèixer fa molts anys com una iniciativa de les families amb l'objectiu de buscar recursos per als seus fills per desrpès de l'etapa escoltar, ja que no tenien recursos ni serveis suficients".

"Ens centrem en cada persona, els acompanyem i els hi donem el servei que necessiten. També els hi oferim, entre altres coses, residències per a que puguin viure", diu. "És essencial explotar al màxim les seves capacitats, és el nostre repte principal, i s'ha de caminar cap a la seva independència personal", conclou.