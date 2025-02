Ciutat Solidaria: Fundació DAU

La Fundació DAU treballa, des de la seva fundació el 1992, per inserir persones amb problemes de salut mental al mercat laboral. Compten amb un procés molt complet perquè aquest col·ectiu pugui acabar treballant en llocs de feina adients amb el seu perfil i amb garanties d'igualtat. Per això, la primera fase es basa en conèixer la persona, la seva formació, la seva manera de ser i les seves necessitats, inquietuts o especialitat. A partir d'aquí comencen a guiar el camí per a fer realitat el seu objectiu. També estan en permanent contacte amb empreses de cara a proposar perfils adients en cas que busquin personal.

A 'La Ciutat' hem conegut la tasca de la Fundació DAU de la mà de la seva directora de l'àrea de serveis a les persones, Isabel Llorens, que ens ha explicat al detall aquests projectes, així com les activitats paral·leles com és el cas del Laboratori DAU, una empresa interna amb la que creen directament llocs de feina. També hem parlat sobre l'estigma que encara pateixen les persones amb problemes de salut mental.