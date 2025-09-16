Ciutat Solidaria: Fundació Catalana Sindrome de Down

La Fundació Catalana Sindrome de Down va nèixer de la mà de pares i professionals amb l’objectiu d’aprofundir en el síndrome de down a través de la investigació i la experiència pràctica. El que busquen és un món en el que totes les persones puguin participar i conviure en igualtat de condicions. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat en Marc Badia. Ell és coordinador del servei d’inclusió laboral de la Fundació Catalana Sindrome de Down, i ens ha explicat primer de tot, cóm va nèixer l'entitat i com és la seva feina per aconseguir els seus objectius.
A banda de conèixer la visió i la misió en general de la fundació, també hem parlat de projectes que tenen entre mans, i de quina és la situació exacte que viuen en la nostra societat les persones amb sindrome de down: famíliars, situació laboral, vida independent i futur d'entre moltes altres coses.