Ciutat Solidaria: Enruta't

Enruta’t és una entitat compromesa en generar espais cuidats per fer un acompayament individual i col·lectiu. Treballen des d'una perspectiva feminista amb èmfasi en les diversitats sexuals i de gènere, encaminant-se cap a la interseccionalitat. El focus de la seva feina són les relacions a tots els nivells. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Maria Sangés, educadora especialitzada en gènere i coordinadora de l'Àrea d'Intervencions Socioeducatives, i ens ha explicat que "Enruta't neix l'any 2011 amb la voluntat d'entrar a les aules per fer pedagogia i per aportar una visió positiva i evitar les relacions tòxiques".

"Enruta't és una metàfora d'anar caminant i anar transformant, és a dir, de no tenir un objectiu clar de manera fàcil, sino també per donar-li importància al camí, a la ruta", explica la Maria. "Aquestes relacions tòxiques no són noves, ara tenim més eines i més conscienciació per combatre-ho", diu. "Les xarxes socials de vegades ens fan la feina més divertida i de vegades més complicada", afegeix.

Enruta't té diversos tallers per diversos nuclis de la societat, com els més petits, adolescents, famílies, professors i adults, pel que treballen en totes direccions.