Ciutat Solidaria: En Bici Sense Edat

En Bici Sense Edat és una associació sense ànims de lucre que treballa per a millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar de les persones grans i persones amb mobilitat reduïda. La seva missió és promoure l’envelliment actiu i el bon tracte a les persones majors. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Maria Elisa Ojeda, coordinadora general de En Bici Sense Edat, i ens ha explicat quan i per què va néixer l'associació. "És un associació que promou les relacions intergeneracionals i que té molt bona acollida per part de la gent gran", explica Maria Elisa.

"L'associació és fonamental ja tothom té dret a poder anar en bici i practicar esport d'una forma o altra", conclou.